懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、いくつか過去の4月15日のニュースを見ていきましょう。

【写真を見る】過ぎし日のきょうを振り返る“ニュースアーカイブス” 4月15日の出来事は 絶叫系アトラクションも登場【岡山】

33年前「岡山で開学した新しい大学」

まずは33年前、1993年の4月15日のニュースから。総社市窪木に岡山県立大学が開学し、大学と短期大学部にあわせて455人の1期生が入学しました。岡山県立大学は、時代のニーズに応えるため、保健福祉学部や情報工学部、デザイン学部などが設けられた当時としては全国的にもユニークな大学だったようです。

なお、この時には、講堂や本部棟、スポーツ施設などは、まだ、建設中だったということです。

1997年完成 高松市中心部にことでん瓦町駅前広場

続いては1997年。高松市中心部にことでん瓦町駅前広場が完成し、竣工式が行われました。この2年前から高松市が56億円余りをかけて再開発を進めてきたもので、当時の市長らが完成を祝いました。

地上2階は歩行者用デッキで、エスカレーターなどが設けられ、ことでん瓦町駅とバスやタクシーの乗り場との連絡がスムーズにできるようになったということです。また、11階建ての駅ビルには百貨店が入り、翌週にオープンしました。

1999年、後楽園の正門の除幕式

変わって1999年。後楽園の正門の除幕式が行われました。築庭300年を翌年に控える中での記念行事の一環だったようです。ちなみに後楽園は1884年（明治17年）に池田家から岡山県に譲られ、一般に公開されるようになったようです。その記念式典が行われた3月2日が開園記念日と定められています。

絶叫系アトラクション「バードフライヤー」

続いては絶叫系アトラクションです。2013年のきょう、丸亀市のNEWレオマワールドにお目見えしたのが、絶叫系アトラクション「バードフライヤー」です。地上59メートルの高さでブランコが上下に回転するというもの。当時、日本に4台だけで中四国では初めての整備だったようです。