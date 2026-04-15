令和の時代になっても、田舎特有の閉塞感は抜けきれません。しかし、そんななかでも自分たちの「好き」を突き進む人たちがいるようです。漫画家・イラストレーターの赤松かおりさんの作品『地方女子 孤軍奮闘』では、地元の田舎に住み続ける独身女性の生き様が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、前後編あわせて約3700のいいねが寄せられました。【漫画】『地方女子 孤軍奮闘』（全編を読む）29歳のよしこは、周