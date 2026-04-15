ミラノ・コルティナ五輪の銀メダリスト、岡山県倉敷市出身の吉田唄菜選手に倉敷市民栄誉賞が贈られました。 【写真を見る】冬季五輪の銀メダリスト・吉田唄菜選手に倉敷市民栄誉賞母校の小学校を10年ぶりに訪問し児童にメッセージ【岡山】 高橋大輔さんらに続いて5人目となる「倉敷市民栄誉賞」 約2か月ぶりに地元・倉敷市に凱旋した吉田唄菜選手です。吉田選手は、2月の冬季五輪でフィギュアスケート団体に出場