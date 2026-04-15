【第8村人 セシル 沐浴着ver. -ELF GREEN-】 【第5村人 ククル 沐浴着ver. -ELF GREEN-】 6月 発売予定 価格：各24,200円 ヴェルテクスは、フィギュア「第8村人 セシル 沐浴着ver. -ELF GREEN-」と「第5村人 ククル 沐浴着ver. -ELF GREEN-」を6月に発売する。通販サイト「あみあみ」限定で予約を受け付けており、価格は各24,200円。 本製品は、ヴェルテクスのオ