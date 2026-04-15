【第8村人 セシル 沐浴着ver. -ELF GREEN-】 【第5村人 ククル 沐浴着ver. -ELF GREEN-】 6月 発売予定 価格：各24,200円

ヴェルテクスは、フィギュア「第8村人 セシル 沐浴着ver. -ELF GREEN-」と「第5村人 ククル 沐浴着ver. -ELF GREEN-」を6月に発売する。通販サイト「あみあみ」限定で予約を受け付けており、価格は各24,200円。

本製品は、ヴェルテクスのオリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」より、「第8村人 セシル」と「第5村人 ククル」の沐浴着姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。

今回3月20日から4月5日にかけて開催された「エルフ村祭 in あみあみ秋葉原ラジオ会館店」の後夜祭（事後通販）として、イベントで限定販売された限定カラーのフィギュア2製品を通販サイト「あみあみ」にて予約受付を実施している。

「第8村人 セシル 沐浴着ver. -ELF GREEN-」

「第5村人 ククル 沐浴着ver. -ELF GREEN-」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約250mm 素材：PVC、ABS仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約240mm 素材：PVC、ABS

(C)VERTEX

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。