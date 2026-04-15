高知海洋高校では生徒たちが遠洋航海実習で釣り上げたマグロで4月15日からツナ缶づくりに取り組んでいます。高知県土佐市の高知海洋高校では毎年、生徒たちが遠洋航海実習で釣り上げたマグロを使ってツナ缶作りを行なっています。今年（2026年）は4月15日から、食品コースの2年生7人が授業の一環で初めて挑戦しました。缶詰に使用するのは太平洋の赤道付近で獲れたビンナガマグロで、大きなものもありますが授業では女子生徒