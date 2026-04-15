カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、パリッと食感の飴の中にもちもち食感のセンターを入れたフルーツキャンディ「パリプルンキャンディいちごミルク味」を4月21日から全国のファミリーマートで数量限定発売する。カンロでは、若年層を中心に飴（ハードキャンディ）の喫食機会が減少傾向にあることに危機感をもち、新たな食感や食べ方を提案するキャンディを展開している。2024年5月には、外側のパリッとした食感の飴か