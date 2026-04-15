カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、パリッと食感の飴の中にもちもち食感のセンターを入れたフルーツキャンディ「パリプルンキャンディいちごミルク味」を4月21日から全国のファミリーマートで数量限定発売する。

カンロでは、若年層を中心に飴（ハードキャンディ）の喫食機会が減少傾向にあることに危機感をもち、新たな食感や食べ方を提案するキャンディを展開している。2024年5月には、外側のパリッとした食感の飴から濃密なジュレがとろけだすジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ「じゅるるシャインマスカット」を発売し、SNSで若年層を中心に話題となった。また今年1月には専修大学の学生と共創し、りんごフリーズドライを配合したさくさく食感のりんご飴「さっくりん」を発売。2月にはクランチ食感を追求したキャンディ「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」を発売するなど、「飴は舐め終わるのに時間がかかる」といった若年層の声もあるなかで、噛んで食べる“高タイパ”キャンディを提案している。



「パリプルンキャンディいちごミルク味」

今回発売する「パリプルンキャンディいちごミルク味」は、パリッと食感の飴にぷるっと弾力のあるもちもち食感のセンターを入れた、ひと粒で異なる食感を楽しめるフルーツキャンディ。いちごの酸味とミルクのまろやかさが広がる外側の「パリザク」食感の飴の中から、甘みのある「ぷるもち」食感のセンターが顔を出す、音と食感を楽しみながら飴を味わう体験が楽しむことができる。心地よい食感のお菓子を求めている人はもちろん、学校や職場での気分転換などにもおすすめのキャンディになっている。

［小売価格］238円（税込）

［発売日］4月21日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp