短時間や単発で働く「スポットワーク」の契約を就業直前に破棄されたのは違法だとして、１都４県の９人が仲介アプリ最大手「タイミー」に対し、未払い賃金など計約３１２万円の支払いを求めて近く東京地裁に提訴することがわかった。代理人の牧野裕貴弁護士によると、９人は２０２１年１０月以降、タイミーのアプリを通じて飲食店や運送会社などの求人に応募したが、いずれも就業予定日の直前にキャンセルを通知され、賃金と交