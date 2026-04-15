短時間や単発で働く「スポットワーク」の契約を就業直前に破棄されたのは違法だとして、１都４県の９人が仲介アプリ最大手「タイミー」に対し、未払い賃金など計約３１２万円の支払いを求めて近く東京地裁に提訴することがわかった。

代理人の牧野裕貴弁護士によると、９人は２０２１年１０月以降、タイミーのアプリを通じて飲食店や運送会社などの求人に応募したが、いずれも就業予定日の直前にキャンセルを通知され、賃金と交通費の計約１０２万円を得られなかった。９人がキャンセルされた件数は計１３５件に上るという。

スポットワークは労働者、雇用者双方が手軽に利用できることから市場が急拡大している。その一方で、雇用者側の都合による直前のキャンセルが相次いだことから、厚生労働省は昨年７月、「特段の合意がない限り、求職者が応募した『マッチング』の時点で労働契約が成立する」との見解を公表。タイミーを含む仲介各社も同省の見解に則した規約を導入した。

こうした経緯を踏まえ、原告側は訴状で「９人についても、マッチング時点で労働契約が成立していた」と訴え、直前で契約が破棄されて仕事がキャンセルになったのは違法・無効だと主張。タイミーが自社規約で「雇用者の委託を受けて賃金を立て替え払いする」と定めていることなどから、応募先の飲食店や運送会社ではなくタイミーを被告とした。

その上で、未払い賃金に加え、直前キャンセルに伴う精神的苦痛を理由に、原告１人当たり１０万〜５０万円の慰謝料も請求するという。

提訴について、タイミーは「回答は差し控える」としている。