サンリオエンタープライズがワールド・ソリューションズのサポートにより立ち上げた、スポーツウエア＆グッズコレクション「Sanrio Sports（サンリオスポーツ）」今回「ハローキティ」や「シナモロール」「クロミ」がで残されたゴルフウエアと関連グッズが新たに仲間入りします☆ サンリオ「Sanrio Sports（サンリオスポーツ）」ゴルフコレクション 発売日：2026年4月15日（水）販売店舗：サンリオオンラインショ