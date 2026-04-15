サンリオエンタープライズがワールド・ソリューションズのサポートにより立ち上げた、スポーツウエア＆グッズコレクション「Sanrio Sports（サンリオスポーツ）」

今回「ハローキティ」や「シナモロール」「クロミ」がで残されたゴルフウエアと関連グッズが新たに仲間入りします☆

サンリオ「Sanrio Sports（サンリオスポーツ）」ゴルフコレクション

発売日：2026年4月15日（水）

販売店舗：サンリオオンラインショップ本店、ワールドオンラインストア

サンリオが有する多彩なキャラクターポートフォリオの中から「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」起用した、スポーツウエア＆グッズコレクション「Sanrio Sports」

遊び心あるアートワークとファッション性、機能性を兼ね備えたアイテムを提供することで、スポーツシーンにおける“大人かわいい”スタイルを提案していくスポーツウエア&グッズコレクションです。

サンリオキャラクターを通じて、スポーツの場に笑顔を広げることを目指します。

まずはゴルフに着目し、2026年春夏シーズンよりゴルフウエアおよび関連グッズを展開。

ゴルフでの着用はもちろん、日常のコーディネートにも自然と馴染むデザインを採用し、プレーそのものをより楽しくするワクワク感を大切にしています。

今回のり組みはゴルフ領域でのウエアやグッズ展開から始め、中長期的に他競技への展開可能性を検討していきます。

デザインコンセプト

今回のキャラクターデザインは、真っ白なキャンバスに個々の夢や挑戦を自由に描けることをイメージ。

「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」が集合したデザインでは、キャラクターたちが思い思いにゴルフを楽しんでいる様子を描いています。

それぞれアパレルと雑貨へ使い分け、グッズ開発を行っています。

ワールドとサンリオエンタープライズによる新たなスポーツ提案

コレクションのブランディング、ディレクション、商品企画等はワールドグループのワールド・ソリューションズが中核を担います。

「B2C事業」および「B2B事業」を両軸に、これまでワールドグループが培ってきたアパレル開発・販売のノウハウとサンリオキャラクターのクリエイティブを掛け合わせ、新たな価値を持つスポーツウエア&グッズコレクションの創出を推進します。

「ゴルフコレクション」ラインナップ

ラインナップ・参考価格：

アパレル・トップス：10,000円(税抜)〜17,000円(税抜)・スカート：16,000円(税抜)〜18,000円(税抜)・パンツ：16,000円(税抜)〜18,000円(税抜)・アウター：18,000円(税抜)〜20,000円(税抜)グッズ・バッグ：8,000円(税抜)〜15,000円(税抜)・バイザー・キャップ類：5,000円(税抜)〜8,000円(税抜)・タオル：2,500円(税抜)〜3,600円(税抜)・ソックス：2,000円(税抜)〜3,800円(税抜)ギア・ヘッドカバー：6,500円(税抜)・ボールポーチ：3,900円(税抜)〜6,200円(税抜)・マーカー：3,500円(税抜)・ティー： 1,800円(税抜)

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」やオリジナルのロゴを配し、さりげなくトレンドを取り入れたデザイン。

スポーツシーンのみならず日常使いも楽しめるグッズが展開されます。

スタイリッシュなデザインと着心地の良さを両立し、特に春夏シーズンのウエアはプレー中の快適性に配慮した機能を備えたモデルも揃えるなど、パフォーマンスの向上をサポート。

グッズ類は実用性とデザイン性を兼ね備え、ギフト需要にも対応するラインナップを揃えています。

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」やオリジナルのロゴを配し、さりげなくトレンドを取り入れたゴルフコレクション。

2026年4月15日より販売される「Sanrio Sports（サンリオスポーツ）」ゴルフコレクションの紹介でした☆

©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665039

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