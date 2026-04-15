ハローキティ・シナモロール・クロミの大人かわいいゴルフコレクション！サンリオ「Sanrio Sports」
サンリオエンタープライズがワールド・ソリューションズのサポートにより立ち上げた、スポーツウエア＆グッズコレクション「Sanrio Sports（サンリオスポーツ）」
今回「ハローキティ」や「シナモロール」「クロミ」がで残されたゴルフウエアと関連グッズが新たに仲間入りします☆
サンリオ「Sanrio Sports（サンリオスポーツ）」ゴルフコレクション
発売日：2026年4月15日（水）
販売店舗：サンリオオンラインショップ本店、ワールドオンラインストア
サンリオが有する多彩なキャラクターポートフォリオの中から「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」起用した、スポーツウエア＆グッズコレクション「Sanrio Sports」
遊び心あるアートワークとファッション性、機能性を兼ね備えたアイテムを提供することで、スポーツシーンにおける“大人かわいい”スタイルを提案していくスポーツウエア&グッズコレクションです。
サンリオキャラクターを通じて、スポーツの場に笑顔を広げることを目指します。
まずはゴルフに着目し、2026年春夏シーズンよりゴルフウエアおよび関連グッズを展開。
ゴルフでの着用はもちろん、日常のコーディネートにも自然と馴染むデザインを採用し、プレーそのものをより楽しくするワクワク感を大切にしています。
今回のり組みはゴルフ領域でのウエアやグッズ展開から始め、中長期的に他競技への展開可能性を検討していきます。
デザインコンセプト
今回のキャラクターデザインは、真っ白なキャンバスに個々の夢や挑戦を自由に描けることをイメージ。
「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」が集合したデザインでは、キャラクターたちが思い思いにゴルフを楽しんでいる様子を描いています。
それぞれアパレルと雑貨へ使い分け、グッズ開発を行っています。
ワールドとサンリオエンタープライズによる新たなスポーツ提案
コレクションのブランディング、ディレクション、商品企画等はワールドグループのワールド・ソリューションズが中核を担います。
「B2C事業」および「B2B事業」を両軸に、これまでワールドグループが培ってきたアパレル開発・販売のノウハウとサンリオキャラクターのクリエイティブを掛け合わせ、新たな価値を持つスポーツウエア&グッズコレクションの創出を推進します。
「ゴルフコレクション」ラインナップ
ラインナップ・参考価格：アパレル
・トップス：10,000円(税抜)〜17,000円(税抜)
・スカート：16,000円(税抜)〜18,000円(税抜)
・パンツ：16,000円(税抜)〜18,000円(税抜)
・アウター：18,000円(税抜)〜20,000円(税抜)グッズ
・バッグ：8,000円(税抜)〜15,000円(税抜)
・バイザー・キャップ類：5,000円(税抜)〜8,000円(税抜)
・タオル：2,500円(税抜)〜3,600円(税抜)
・ソックス：2,000円(税抜)〜3,800円(税抜)ギア
・ヘッドカバー：6,500円(税抜)
・ボールポーチ：3,900円(税抜)〜6,200円(税抜)
・マーカー：3,500円(税抜)
・ティー： 1,800円(税抜)
サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」やオリジナルのロゴを配し、さりげなくトレンドを取り入れたデザイン。
スポーツシーンのみならず日常使いも楽しめるグッズが展開されます。
スタイリッシュなデザインと着心地の良さを両立し、特に春夏シーズンのウエアはプレー中の快適性に配慮した機能を備えたモデルも揃えるなど、パフォーマンスの向上をサポート。
グッズ類は実用性とデザイン性を兼ね備え、ギフト需要にも対応するラインナップを揃えています。
サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」やオリジナルのロゴを配し、さりげなくトレンドを取り入れたゴルフコレクション。
2026年4月15日より販売される「Sanrio Sports（サンリオスポーツ）」ゴルフコレクションの紹介でした☆
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665039
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