ラッパーの漢a.k.a.GAMIが13日、インスタグラムを更新。「退院します」と報告した姿が話題となっている。13日に「これは中々の破壊力明日退院します」とつづり、14日の退院を報告。合わせて動画も公開した。頭用の包帯ネットにくるまれ、表情部分だけがくりぬかれていた。鼻の両穴には管が通されていた。「久しぶりにここに来ました。いくらなんでも、酷くないですか？」と投げかけた。投稿内に特定の病名、症状は記されてなかっ