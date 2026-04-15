2026/4/3-4/9のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比6.2％減、TOP100の初登場作は10作（前週12作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧4週連続、通算6度目の1位となったのは「好きすぎて滅！」（534.3万回）。2位（前週2位）は「爆裂愛してる」（519.8万回）で、M!LKが4週連続で1位2位を独占した。1位の「好きすぎて滅！」は、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎて存在