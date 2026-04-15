タレントの大沢あかね（40）が14日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）にゲスト出演。自身の「ブスいじられ」について盛り上がる場面があった。今回、4年ぶりの同番組出演となった大沢は、かつての太田光と上田晋也の自身に対するブスいじりに猛クレーム。大沢の娘が、母がブスと言われていることに思い悩み「オッケーGoogle、大沢あかねってほんとにブスなの？」とスマホに向かって質問していたというエピソー