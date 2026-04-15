タレントの大沢あかね（40）が14日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）にゲスト出演。自身の「ブスいじられ」について盛り上がる場面があった。

今回、4年ぶりの同番組出演となった大沢は、かつての太田光と上田晋也の自身に対するブスいじりに猛クレーム。大沢の娘が、母がブスと言われていることに思い悩み「オッケーGoogle、大沢あかねってほんとにブスなの？」とスマホに向かって質問していたというエピソードを4年越しに再披露し、2人を爆笑させた。

これに太田は「今Googleに聞いたらどうなるのかね？」とニヤリ。大沢は「あの時は“すみません、お答えできません”っていう回答だったから、Googleもよくないなって話になってた」と回顧。これを踏まえ上田は「ChatGPTに聞いてみたら？」と提案した。

ChatGPTに「大沢あかねってブスなの？」と質問した3人。上田が「ブスなのというのは、かなり主観的な評価なのではっきりそうと決めることはできません。よく言われるポイントを整理すると、美人系というより親しみ系」とスマホの画面を読み上げると、太田は手をたたいて大爆笑、大沢は「おい！！！チャッピー」とつっこみ頭を抱えた。

「ブスと断定されるタイプではない。バラエティーのキャラでそう言われることがある」と続きの回答を読み上げたところで、「誰かが大沢あかねってブスって言っていたの？それともテレビ見ていてふと思った感じ？」との逆質問。上田が「ふと思った」と入力すると「ふと思うの割と自然だと思う」。これに3人は大爆笑。大沢は「おーい！！！」と上田からスマホを奪い取り画面を確認。「美容本売れなくなるって！！」とクレームを訴えるも、最後には「やっぱチャッピー的確だなぁ」と天を仰いだ。