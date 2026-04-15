米・カリフォルニア州インディオで開催されている世界最大級の音楽フェス「コーチェラ２０２６」を楽しんだ米歌手ケイティ・ペリー（４１）と恋人でカナダ元首相のジャスティン・トルドー氏（５４）の２人が、ある理由から「偽善者」と呼ばれ、ＳＮＳで猛バッシングを浴びている。英誌「ＯＫ！」が１４日伝えた。同フェスで２人は、使い捨てプラスチックカップを片手に会場のグルメを楽しむ姿などが撮られたが、実はトルドー政