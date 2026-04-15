原英莉花が自身のインスタグラムを更新。ラスベガスでの様子と現在のコンディションを公開した。【写真】大開脚からの、ぴちぴちレギンスショット写真も（全8枚）投稿では「毎日楽しいなー」と現地での充実ぶりを明かし、「ベガスの街でストレッチしちゃった笑」とコメント。実際に、街の通りで両足を大きく開いてストレッチする姿やネオンに彩られた街並みを背にしたショットも披露され、解放感な雰囲気の中で体をほぐす様子が印