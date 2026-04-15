徳山海上保安部によりますと15日午前10時50分ごろ、山口市竹島の南西海域で貨物船が乗りあげたということです。ケガ人や浸水、油の流出はないということです。乗りあげたのは山口市から大分県津久見市に向けて航行中だった貨物船（499トン）で、当時、積荷はなかったということです。