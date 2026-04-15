Uber Eats Japanは4月13日より、福島・茨城・栃木・群馬・千葉の5県15市町村で新たにサービスを開始し、既存の栃木県・千葉県の7市町村でも提供エリアを大幅に拡大した。サービス新規開始エリア福島県：西郷村、白河市サービス新規開始エリアは、福島県の西郷村、白河市、茨城県の笠間市、石岡市、小美玉市、栃木県の益子町、大田原市、矢板市、真岡市、群馬県の沼田市、昭和村、みなかみ町、千葉県の旭市、白子町、匝瑳市。サー