Uber Eatsが北関東・福島・千葉の15市町村でサービス開始 - 栃木市、茂原市など「車社会」の地方都市へ拡大
Uber Eats Japanは4月13日より、福島・茨城・栃木・群馬・千葉の5県15市町村で新たにサービスを開始し、既存の栃木県・千葉県の7市町村でも提供エリアを大幅に拡大した。
サービス新規開始エリア 福島県：西郷村、白河市
サービス新規開始エリアは、福島県の西郷村、白河市、茨城県の笠間市、石岡市、小美玉市、栃木県の益子町、大田原市、矢板市、真岡市、群馬県の沼田市、昭和村、みなかみ町、千葉県の旭市、白子町、匝瑳市。
サービス新規開始エリア 茨城県：笠間市、石岡市、小美玉市
サービス新規開始エリア 栃木県：益子町、大田原市、矢板市、真岡市(黄色部分。青色部分は既存提供エリア)
群馬県：沼田市、昭和村、みなかみ町
千葉県：旭市、白子町、匝瑳市(黄色部分。青色部分は既存提供エリア)
サービス拡大エリアは、栃木県の栃木市、足利市、那須塩原市、佐野市、千葉県の長生村、大網白里市、茂原市。
今回の拡大により、福島県白河市や群馬県沼田市、千葉県旭市など、ロードサイド店舗やご当地グルメが豊富なエリアでも利用が可能となった。これまで自家用車での移動が前提だった地域において、自宅や職場、レジャー先など場所を問わず地元の味を楽しめる「新たな食のインフラ」を構築する。
サービス新規開始エリア 福島県：西郷村、白河市
サービス新規開始エリアは、福島県の西郷村、白河市、茨城県の笠間市、石岡市、小美玉市、栃木県の益子町、大田原市、矢板市、真岡市、群馬県の沼田市、昭和村、みなかみ町、千葉県の旭市、白子町、匝瑳市。
サービス新規開始エリア 茨城県：笠間市、石岡市、小美玉市
サービス新規開始エリア 栃木県：益子町、大田原市、矢板市、真岡市(黄色部分。青色部分は既存提供エリア)
群馬県：沼田市、昭和村、みなかみ町
千葉県：旭市、白子町、匝瑳市(黄色部分。青色部分は既存提供エリア)
サービス拡大エリアは、栃木県の栃木市、足利市、那須塩原市、佐野市、千葉県の長生村、大網白里市、茂原市。
今回の拡大により、福島県白河市や群馬県沼田市、千葉県旭市など、ロードサイド店舗やご当地グルメが豊富なエリアでも利用が可能となった。これまで自家用車での移動が前提だった地域において、自宅や職場、レジャー先など場所を問わず地元の味を楽しめる「新たな食のインフラ」を構築する。