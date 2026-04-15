Uber Japanは4月14日、法人向けサービス「Uber for Business」の標準特典を大幅に拡充することを発表した。法人向けサービス「Uber for Business」の標準特典を大幅に拡充導入企業の従業員に対し、通常年会費3,998円のサブスクリプションサービス「Uber One」を、12カ月間無料で標準特典として提供する。導入企業の従業員は、ビジネスアカウントを連携するだけで、業務・プライベートを問わずタクシー料金の10%還元や配達手数料無