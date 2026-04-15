15日朝早く、名古屋市港区で2階建ての住宅が焼ける火事がありました。2階の窓から吹き出す黒い煙。勢いが少し収まり、消防隊員が屋根に上って窓に近づくと落下。ケガはなく、すぐに活動に戻りました。警察と消防によりますと、15日午前6時過ぎ、港区七反野2丁目の木造2階建ての住宅から煙が出ていると通報がありました。消防車など21台が出て、火はおよそ3時間半後に消し止められました。家には家族とみられる3人がいま