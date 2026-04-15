【PUNI☆MOFU ロン】 9月 発売予定 価格：6,930円 【メガミデバイス M.S.G PUNI☆MOFU ロン アイデカールセット】 9月 発売予定 価格：1,100円 コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU ロン」を9月に発売する。価格は6,930円。 本製品は、コトブキヤの美少女プラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、「マオ」「トゥ」