OpenAIがサイバー攻撃に関する制限を緩和したAIモデル「GPT-5.4-Cyber」をセキュリティ研究者向けに提供する取り組みを開始しました。GPT-5.4-CyberはTrusted Access for Cyber(TAC)に参加するユーザー向けに提供され、AIによるサイバー攻撃への対策に役立てられます。Trusted access for the next era of cyber defense | OpenAIhttps://openai.com/index/scaling-trusted-access-for-cyber-defense/GPT-5.4にはサイバー攻撃への