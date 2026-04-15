OpenAIがサイバー攻撃特化AI「GPT-5.4-Cyber」をセキュリティ研究者に提供する取り組みを開始、Claude Mythosを提供するAnthropicに対抗か
OpenAIがサイバー攻撃に関する制限を緩和したAIモデル「GPT-5.4-Cyber」をセキュリティ研究者向けに提供する取り組みを開始しました。GPT-5.4-CyberはTrusted Access for Cyber(TAC)に参加するユーザー向けに提供され、AIによるサイバー攻撃への対策に役立てられます。
Trusted access for the next era of cyber defense | OpenAI
https://openai.com/index/scaling-trusted-access-for-cyber-defense/
OpenAIはGPT-5.4-Cyberをセキュリティ研究者向けに抵抗する理由について、「OpenAIの高性能モデルが今後数カ月以内に登場するのに備えるため」と説明しています。GPT-5.4-Cyberを利用するにはTACに参加する必要があります。個人の場合は以下のリンク先からTACへの参加を申請できます。
サイバー向けの信頼できるアクセス | ChatGPT
https://chatgpt.com/cyber
法人の場合は以下のリンク先から参加申請する必要があります。
OpenAI パイロットを申請：Trusted Access For Cyber | OpenAI
https://openai.com/ja-JP/form/enterprise-trusted-access-for-cyber/
なお、同様の取り組みはライバル企業のAnthropicも実施しており、高度なセイバー攻撃性能を備えたAIモデル「Claude Mythos Preview」を一部の組織に提供してセキュリティ研究の促進を図っています。
サイバー攻撃性能が高すぎるAI「Claude Mythos Preview」をAnthropicが開発、プレビュー版をMicrosoftやAppleなどに提供する「Project Glasswing」も開始 - GIGAZINE