2000年代、「あんた、地獄に堕ちるわよ！」の一言で一世を風靡した女性がいた。占い師・細木数子さん（享年83）。地上波に冠番組2本を持ち、100冊を超える著書の累計発行部数は6500万部。そんな「メディアの寵児」が突如、表舞台から姿を消したのはノンフィクションライター溝口敦氏の『週刊現代』（講談社）での連載がきっかけだった。【写真】戸田恵梨香が細木数子にそっくり!? 話題を呼ぶNetflix「地獄に堕ちるわよ」キービジ