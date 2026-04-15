15日午前10時ごろ下松市生野屋の国道2号で車同士の衝突事故があり、3人が病院に搬送されています。事故処理のため、1部迂回措置がとられていて、現場付近は渋滞しています。下松警察署によりますと周南方面に向かって走っていた車と、右折してきた車が衝突したということです。詳しい事故の原因は、警察が調べています。