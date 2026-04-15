食生活の87％を超加工食品が占めるという女性の太もものMRI画像/Radiological Society of North America via CNN Newsource（CNN）見事な霜降りの入った高級肉のように見える画像は、きめ細かく柔らかなステーキを思わせる。しかしこれは、超加工食品が年間摂取カロリーの87％を占めていた62歳の女性の太ももをMRIで撮影した画像だった。米カリフォルニア大学のゼーラ・アッカヤ氏によると、この女性の食事はシリアルやチョコレー