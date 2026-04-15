国内限定3000台のクロスオーバーEV「インサイト」SNSで賛否の声2026年3月5日、ホンダが今春の発売に向けて新型「インサイト」を先行公開しました。SNSではどのような反響があるのでしょうか。インサイトは、1999年にホンダ初の量産ハイブリッドカーとして誕生したモデルです。初代は2人乗り3ドアクーペというユニークなスタイルで、リアタイヤをフェンダー（リアスパッツ）内側に収めた個性的なデザインと徹底した軽量化により