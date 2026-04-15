歌手華原朋美（51）が14日までにインスタグラムを更新。長男とUSJを楽しんだことを報告した。華原は「子供がずっとずっと行きたかったUSJわくわくしながら行ってきました約束していたからやっと叶えてあげられて良かったです」とつづり、親子でUSJを満喫するほほ笑ましい写真をアップした。華原はミニスカート＆ブーツでほっそり美脚をあらわにしている。続けて「帰りにスキップしてくれた可愛い息子の姿は忘れません最高に