実家暮らしの社会人が、家にお金を入れる。一見当たり前のようですが、その意味合いは家庭によって異なり、親子間で起きた“認識のズレ”が思わぬ衝突を生むことがあります。「親は使わずに貯めておいてくれているはず」と、実家に渡していたお金を“貯金”のように考えていた男性が直面した事態とは？実家に入れていた月3万円、一人暮らしを期に「返還要求」都内で働く会社員・五十嵐さん（仮名・35歳）は、大学卒業後も実家で暮