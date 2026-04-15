記事のポイントQoo10のビューティーブランド支援プログラム「メガデビュー」は、売上平均15倍・フォロワー20倍といった成果を背景に、成長モデルとして実証段階に入った。2年目に入り、プロモーション期間の延長やインキュベーション、メガコラボなど支援を拡張。オフライン拠点の開設も進め、成長支援はEC外へ広がる。韓国政府機関との連携による越境EC支援の構造も背景にあり、日本市場向けに最適化されたブランド育成モデルの横