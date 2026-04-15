上質な靴のかかとに開いている穴の意味がSNS上で大きな注目を集めています。「靴ECの返品理由で、ずーーーっと消えないものがあります。 なんだと思いますか？ 答えは、『かかとに穴が開いていた』です」と一枚の写真を紹介したのはGMOメイクショップ株式会社で、技術やトレンドをユーザーに分かりやすく伝えているエバンジェリストのカズオさん（@makeshop_kazuo）。【写真】みなさんの靴のかかとに穴は開いてますか？かかとの上