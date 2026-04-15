ネガティブな記事4月9日の15時17分に共同通信は「26年度中の消費減税こだわらずと自民幹部」との見出しで、「自民党の小林鷹之政調会長は9日の記者会見で、自民が先の衆院選公約に記した2年間限定の飲食料品消費税率ゼロを巡り、2026年度中の減税実施にこだわらない考えを示した」との報道を行った。高市総理は衆議院選挙前に食料品にかかる消費税ゼロを目指すという公約をしていたのに、それを勝手に引っ込めたという印象を与え、