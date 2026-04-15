海外投資家による2025年の買越額が5兆4,000億円に達し、ダウ平均よりも先に「5万円」の大台に乗せた日経平均。この歴史的な「日本株買い」の背景には、日本経済の成長を掲げる高市政権の誕生があると著者は語ります。本記事では、広木隆氏の著書『株はずっと上がるもの誰も書けなかった株式投資の真実』（日経BP）から一部編集・抜粋し、投資に主眼を置く高市政権の「経済成長戦略」を解説します。日経平均「5万円」突破…海外投