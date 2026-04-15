「サンライズ」が松江→出雲市間で運行JR西日本は2026年4月14日、ツアー「2026松江水郷祭ドリーム・サンライズエクスプレス2日間」を販売すると発表しました。これに伴い今夏、山陰本線の松江〜出雲市間で臨時列車「ドリーム・サンライズエクスプレス」が運行されます。【画像】短い！これが「ドリーム・サンライズエクスプレス」運行時刻です2026年8月1日（土）・2日（日）、島根県松江市の宍道湖で日本有数の花火大会「松江