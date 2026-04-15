「好きなことを仕事にするのが理想」と考える人は多いが、実際はどのように仕事を選ぶのが正解なのか。フリーランスのクリエイターとして活躍している著者が、安定して稼ぎ続けるための現実的な戦略を解説する。※本稿は、コンテンツクリエイターの斎藤充博『生きることがラクになる これからのフリーランス』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。「好きなこと」を仕事にしてはいけない!?世間では一般的に「好きなことを