新型「ヴェルファイア」まもなく発売!?トヨタ「ヴェルファイア」は、堂々とした佇まいと先進的なデザインを兼ね備えた、日本を代表する高級ミニバンです。その独自の存在感は、ファミリー層を中心に幅広い世代から高い支持を得ています。ヴェルファイアが登場したのは2008年5月のこと。気品や華やかさを強調した「アルファード」の兄弟車として誕生しましたが、その背景には、より力強く先鋭的なスタイルを求めるユーザーの声