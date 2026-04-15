“免許不要”で乗れる！ 新型「4輪車」初公開！2026年も4月半ばとなり、新しい生活が始まるこの時期。注目を集めているのが、次世代の移動手段です。特に2023年7月の法改正以降は、「特定小型原動機付自転車」という区分が定着してきましたが、これまでは2輪の電動キックボードタイプが主流でした。【画像】超カッコイイ！ これが“免許不要”で乗れる「新型 4輪車」です！そんな中、名古屋に拠点を置くモビリティメーカー「