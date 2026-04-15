◇セ・リーグ広島2―6中日（2026年4月14日豊橋）広島は不振の小園をスタメンから外し、3番に菊池を入れる新オーダーも勝利に結びつかず、今季2度目の4連敗となった。8回、菊池の2点打で中日・金丸を降板に追いやったのが、せめてもの救い。中盤までに失った6点が重くのしかかった。24年6月15日の楽天戦以来となる中軸でのスタメンとなった菊池は「打順は気にしていない。言われたところで、できることをやる」とキッパリ