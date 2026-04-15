お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が14日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後8・00）に出演。番組MCの笑福亭鶴瓶（74）から授かった、結婚生活を円満に送るための「極意」を明かした。「身近な危険!爆発体験!」というトークテーマで、山里は「僕は奥さん（蒼井優）の結構大切にしている木のおわんがあった。レンジで木のおわんやっちゃいけないって知らなくて」と、自身の不注意による失敗