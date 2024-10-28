お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が14日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後8・00）に出演。番組MCの笑福亭鶴瓶（74）から授かった、結婚生活を円満に送るための「極意」を明かした。

「身近な危険!爆発体験!」というトークテーマで、山里は「僕は奥さん（蒼井優）の結構大切にしている木のおわんがあった。レンジで木のおわんやっちゃいけないって知らなくて」と、自身の不注意による失敗を切り出した。

これに対し、鶴瓶が「怒られたやろ?」と尋ねると、山里は「そうしたら、すぐ謝るって決めてて」と回答。実はこの即座に謝るという行動は、結婚発表前に鶴瓶に電話報告した際にもらったアドバイスだったという。

蒼井と結婚する際、発表前に鶴瓶に電話で報告。すると、鶴瓶からは「ええか。何があっても何も考えずに“ごめんなさい”と言え」と金言を授かった。この“夫婦円満”の秘けつにスタジオが爆笑に包まれる中、ゲストの俳優・佐藤浩市は「そうよ！」と深くうなずき、「もう年を取れば取るほどそう!とにかく謝る」と力強く同調。ベテラン俳優による重みのある一言が、さらにスタジオの笑いを大きくした。