「新しい地図」の稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾が、初夏公開の映画「バナ穴BANA＿ANA」（山内ケンジ監督）に主演し、本人役を演じることが14日、分かった。3人が主演として共演するのは初めて。18年に2週間限定で公開した短編オムニバス映画「クソ野郎と美しき世界」の第2弾。今回は長編オリジナルとなる。3人が本人役で登場し、シュールな世界を生きる物語。「分からない」を楽しみながら、最後にグッとくる作品という。山内監督