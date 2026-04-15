記事ポイントギアファンはスーツや作業着になじみやすい色合いで、男性が使いやすい携帯扇風機を選べます。ギアファンは装着方法や機能が異なる4モデルをそろえ、通勤やデスクワーク、屋外作業に合わせて使い分けできます。ギアファンは2026年4月中旬から全国の家電量販店やホームセンター、通販サイトで購入できます。 ユアサプライムスの新ブランド「ギアファン」は、男性が持ち歩きやすいポータブルファンとして登場します