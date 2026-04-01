装いになじむ涼感装備！ ユアサプライムス「ギアファン」

記事ポイント ギアファンはスーツや作業着になじみやすい色合いで、男性が使いやすい携帯扇風機を選べます。ギアファンは装着方法や機能が異なる4モデルをそろえ、通勤やデスクワーク、屋外作業に合わせて使い分けできます。ギアファンは2026年4月中旬から全国の家電量販店やホームセンター、通販サイトで購入できます。 ギアファンはスーツや作業着になじみやすい色合いで、男性が使いやすい携帯扇風機を選べます。ギアファンは装着方法や機能が異なる4モデルをそろえ、通勤やデスクワーク、屋外作業に合わせて使い分けできます。ギアファンは2026年4月中旬から全国の家電量販店やホームセンター、通販サイトで購入できます。

ユアサプライムスの新ブランド「ギアファン」は、男性が持ち歩きやすいポータブルファンとして登場します。

ギアファンは大風量や長時間駆動に加え、服装になじみやすいグレーとネイビーを中心にそろえます。

ギアファンは通勤通学から外回り、作業現場まで幅広い場面で使いやすい4モデルを展開します。

ユアサプライムス「ギアファン」

販売開始時期：2026年4月中旬販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com、各ショッピングサイト展開モデル：全4モデルカラー：グレー、ネイビー（一部モデルを除く）

ギアファンは男性が人前でも使いやすい見た目と実用性を両立した新ブランドです。

ギアファンは通勤や通学、デスクワーク、屋外作業、イベント参加まで日常の暑さ対策に取り入れやすいシリーズです。

ウェアラブル2WAY ベルトファン

商品名：ウェアラブル2WAY ベルトファン YBM-600HE価格：4,980円（税込）カラー：グレー、ネイビー重量：約280g連続使用時間：1.5〜9.5時間充電時間：約3.5時間充電方式：USB Type-C風量：3段階付属品：充電用USBケーブル、ネックストラップ

YBM-600HEはベルトやズボンのウエストに装着して衣服の中へ風を送れるため、背中や腹部を効率よく冷やせます。

YBM-600HEは首掛けでも使え、LEDライトやデジタルディスプレイも備えるので、屋外作業や移動中にも便利です。

クリップ付きハンディファン

商品名：クリップ付きハンディファン YMP-504HS価格：3,480円（税込）カラー：グレー、ネイビー重量：約116g連続使用時間：1.5〜8時間充電時間：約3.5時間充電方式：USB Type-C風量：5段階付属品：充電用USBケーブル、ネックストラップ

YMP-504HSは4モデルで最も軽く、手持ち、クリップ、卓上、首掛けの4通りで使えます。

YMP-504HSは胸ポケットやリュックのベルト、デスク周りにも取り付けやすく、通勤電車や仕事中の暑さ対策に役立ちます。

折りたたみ5WAY ハンディファン

商品名：折りたたみ5WAY ハンディファン YM-702HS価格：3,980円（税込）カラー：グレー、ネイビー重量：約135g連続使用時間：1.5〜6.5時間充電時間：約3時間25分充電方式：USB Type-C風量：5段階付属品：充電用USBケーブル、ネックストラップ

YM-702HSは熱や衝撃への耐性が高い準固体電池を採用し、外出先や作業現場でも使いやすいモデルです。

YM-702HSはハンディ、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5WAYに対応し、荷物を増やしたくない日にも重宝します。

大容量ハイブリッド ハンディファン

商品名：大容量ハイブリッド ハンディファン YPM-600HE価格：4,980円（税込）カラー：グレー重量：約205g連続使用時間：3〜11時間充電時間：約7時間充電方式：USB Type-C風量：100段階、リズム付属品：充電用USBケーブル

YPM-600HEは送風に加えて冷却プレートでも肌を直接冷やせるため、暑さが厳しい日の外出でも涼しさを感じやすいモデルです。

YPM-600HEは100段階の風量調整と最大約11時間の駆動時間を備え、営業やレジャーで長時間持ち歩きたい人にも向いています。

店舗展開イメージ

展開内容：店頭売り場でシリーズ訴求販売チャネル：家電量販店、ホームセンター、通販サイト

ギアファンは店頭でも選びやすい展開を予定し、用途に合うモデルを比較しながら購入できます。

ギアファンは服装になじみやすい見た目と、毎日使いやすい機能を両立している点が魅力です。

ギアファンは軽さを重視する人にも、長時間使いたい人にも、直接冷やしたい人にも選びやすいシリーズです。

ギアファンは暑さ対策を自分の生活や仕事に合わせて選びたい人にうれしい新ブランドです。

ユアサプライムスの「ギアファン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ギアファンはいつから購入できますか？

A. ギアファンは2026年4月中旬から全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムス.comなどで販売されます。

Q. ギアファンはどんな人に向いていますか？

A. ギアファンは通勤通学、デスクワーク、外回り、屋外作業などで暑さ対策をしたい人に向いています。

Q. ギアファンの4モデルはどう選べばよいですか？

A. ベルト装着で使いたい人はYBM-600HE、軽さ重視ならYMP-504HS、多機能重視ならYM-702HS、冷却プレート付きがよい人はYPM-600HEが選びやすいです。

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