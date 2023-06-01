スマホやパソコンで「AIが使える」と言っても、多くの場合、“窓口”に過ぎません。実際の処理は、インターネットの向こう側、データセンターの巨大なコンピュータで動いています。AIはそれだけ大量のメモリーと計算能力を必要とするからです。 ところが最近、その常識が少し変わりつつあります。ゲーミングPCにローカルAIを載せる動きは以前からありましたが、ついに「スマホ