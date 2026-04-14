記事ポイント横浜みなとみらいホールで日米学生音楽交流コンサートを入場無料で開催世界各地で演奏してきたコロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーが来日日本の学生団体2組との共演や指揮者情報も公開 Music Masters Concert Seriesが、横浜みなとみらいホールで国際交流コンサートを開催します。アメリカから来日するコロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーと、日本の学生音楽団体が共演します。入場は無料で