「フルメタル・ジャケット」（1988年）では厳しい訓練の中で心を病んでしまう“ゴーマー・パイル”ことローレンスを演じたことでも知られる俳優ヴィンセント・ドノフリオ（66）が、代表作の一つである「メン・イン・ブラック」（1997年）の撮影現場で直面した不可解な舞台裏を明かした。 【写真】MIBの衣装で「コーチェラ」フェスに登場会場を盛り上げたウィル・スミス 同作で、人間の皮を被った