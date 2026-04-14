◇セ・リーグヤクルト5ー3DeNA（2026年4月14日松山）ヤクルトは「準本拠地」松山の一戦を、5―3の5回雨天コールド試合でものにした。さらに首位の阪神が敗れ、5日ぶりに首位を奪還した。試合前から雨脚が強まり、グラウンドコンディションは不良。それでも、一塁側ベンチに吊された「てるてるつば九郎」が天ににらみをきかせたのか?、雨脚は弱まる瞬間もあり成立となった。そして、その直後に中断を挟んでコールド試合と